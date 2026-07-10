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Песков объяснил причины продолжения специальной военной операции

Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию из-за отсутствия у киевского режима стремления к мирному урегулированию.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию из-за отсутствия у киевского режима стремления к мирному урегулированию. Соответствующее заявление было сделано в ходе общения с журналистами по вопросу украинского урегулирования.

«Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию», — сказал Песков.

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