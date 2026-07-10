Песков анонсировал создание более широкой зоны безопасности России

Россия продолжает формировать более обширную зону безопасности на фоне попыток Киева обострить обстановку, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос об урегулировании на Украине.
Как уточнил Песков, российская сторона по-прежнему готова к мирным политико-дипломатическим переговорам, однако в настоящее время это невозможно из-за отсутствия соответствующего желания у киевского режима.