Губернатор Волгоградской области выехал в Алексеевский район

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров проводит 10 июля в Алексеевском районе. Рабочая поездка началась с визита в хутор Яминский, где губернатор оценил ход работ в школе — здесь идет капитальный ремонт.
В здании заменят инженерные сети, обновят фасад и отделку кабинетов, вестибюля, раздевалок и актового зала. 125 школьников тем временем перевели в административное здание, а старшеклассники посещали занятия в райцентре. На сегодняшний день готовность объекта составляет 77%. Планируется, что ученики вернутся в родную школу уже 1 сентября.
Вопросам модернизации системы образования Андрей Бочаров уделил и в станице Алексеевской. Здесь в 2025-м капитально отремонтировали трехэтажную СШ имени Мушкетова — преобразились классы и холлы, спортивный и танцевальные залы, другие помещения.
«Алексеевский район — яркий пример участия муниципалитета в региональных программах развития. Для развития территории привлечен серьезный объем ресурсов из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Это не только благоустройство, но работа, связанная с системами водоснабжения, дорожно-транспортной инфраструктурой, в которой принимают участие и сами жители», — подчеркнул губернатор.
Ранее глава региона поставил перед профильными службами задачи по обеспечению пожарной безопасности.