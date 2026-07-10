Губернатор Волгоградской области выехал в Алексеевский район

«Алексеевский район — яркий пример участия муниципалитета в региональных программах развития. Для развития территории привлечен серьезный объем ресурсов из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Это не только благоустройство, но работа, связанная с системами водоснабжения, дорожно-транспортной инфраструктурой, в которой принимают участие и сами жители», — подчеркнул губернатор.