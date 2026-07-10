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СМИ: Бернем почти гарантировано возглавит Британию через несколько дней

Представитель Лейбористской партии Энди Бернем с высокой долей вероятности станет следующим премьер-министром Великобритании менее чем через две недели.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg сообщает, что в четверг Бернем заручился поддержкой 322 членов парламента от Лейбористской партии. Во фракции лейбористов — 403 депутата: для выдвижения на пост лидера партии и, соответственно, премьер-министра страны необходима 81 подпись.

Если голос за Бернема отдаст еще хотя бы один депутат, у его потенциальных соперников не останется никаких шансов.

Причем, как отмечает Bloomberg, несколько депутатов-лейбористов уже заявили о поддержке Бернема, но пока по техническим причинам не смогли отдать за него голос. Сбор подписей продолжится до 16 июля включительно. На следующий день, 17 июля, Бернем может быть объявлен лидером Лейбористской партии вместо уходящего в отставку Кира Стармера.

А 20 июля, после встречи с королем Карлом III, Бернем может стать новым премьер-министром Великобритании.

Американский канал NBC News напоминает, что Бернэм почти десять лет был мэром Большого Манчестера, города-графства на северо-западе Англии. В июне 2026 года он выиграл довыборы в парламент, которые проводились в округе Мейкерфилд, и стал депутатом от Мейкерфилда в Палате общин. Это позволило ему претендовать на место лидера Лейбористской партии.

Бернем уже пообещал радикальные перемены в стране.

Политик собирается обратить вспять почти два десятилетия низкого экономического роста в Британии после финансового кризиса 2008 года с помощью подхода, получившего название «манчестеризм». Он состоит в привлечении частных и государственных средств для инвестирования в такие области, как транспорт, жилье и инфраструктура.

Бернем также пообещал преемственность во внешней политике.

«Поддержка НАТО и сил ядерного сдерживания Великобритании останется абсолютной», — заверил он. Кроме того, по словам будущего премьера, Британия останется «непоколебимым союзником США и решительным сторонником Украины».

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