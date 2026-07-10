СМИ: Бернем почти гарантировано возглавит Британию через несколько дней

Американский канал NBC News напоминает, что Бернэм почти десять лет был мэром Большого Манчестера, города-графства на северо-западе Англии. В июне 2026 года он выиграл довыборы в парламент, которые проводились в округе Мейкерфилд, и стал депутатом от Мейкерфилда в Палате общин. Это позволило ему претендовать на место лидера Лейбористской партии.