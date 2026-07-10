Контакты с Турцией по С-400 и расширение буферной зоны. Темы брифинга Пескова

Россия находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране: «Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты».