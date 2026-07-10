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Контакты с Турцией по С-400 и расширение буферной зоны. Темы брифинга Пескова

Контакты с Турцией по поводу поставлявшихся ей зенитных ракетных систем С-400, расширение буферной зоны на границе с Украиной и атаки на Запорожскую АЭС стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 10 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Ситуация вокруг С-400 в Турции

Россия находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране: «Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты».

О возможности разговора Путина и Трампа

Путин и Трамп не разговаривали с 4 июля: «Действительно, пока телефонный разговор не состоялся».

Разговор лидеров может оперативно состояться и без подготовки: «Здесь особой подготовки не требуется. Это очень оперативно может быть согласовано».

«Как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен».

Россия и США сохраняют рабочие контакты по вопросам двустороннего диалога: «Контакты наши по диалогу работают».

Об украинском урегулировании

Украина пока абсолютно не склонна к мирному урегулированию: «Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу абсолютно».

Россия остается открытой к достижению своих целей в конфликте вокруг Украины путем мирных дипломатических переговоров: «Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент Путин сохраняет свою открытость».

Москва открыта к мирному урегулированию, но поскольку это невозможно из-за отсутствия такого желания у Киева, Россия продолжает спецоперацию: «Но в условиях, когда это невозможно по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию».

Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того, как Киев эскалирует конфликт: «По мере того, как киевская сторона пытается эскалировать [конфликт], мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону, об этом говорил уже неоднократно президент Путин».

Вопрос о том, готовы ли США оказывать давление на Украину, с тем чтобы прекратились удары по российской инфраструктуре, нужно адресовать в Белый дом: «Этот вопрос нужно адресовать Белому дому: готова ли американская сторона оказывать давление на киевский режим».

Атаки Киева на Запорожскую АЭС

Террористическая активность киевского режима в отношении Запорожской АЭС «чрезвычайно опасна»: «Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, ее энергообеспечению и так далее».

Россия находится в постоянном контакте с руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу терактов Украины в отношении Запорожской АЭС, обращает внимание на недопустимость такой опасной деятельности: «Конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима».

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