Марат Ахметов вручил госнаграды России и Татарстана в Казанском Кремле

«В этом зале собрались заслуженные люди нашей республики, которыми мы по-настоящему гордимся и [которых] ставим в пример подрастающему поколению. Здесь присутствуют работники промышленности, строительства, дорожного хозяйства, аграрного сектора, культуры, образования, здравоохранения, а также ветераны специальной военной операции», — сказал Ахметов, обращаясь к собравшимся.
Он поблагодарил всех присутствующих за самоотверженный труд, отметив их значимый вклад в экономическое развитие республики.
Благодаря вам наша республика, несмотря на непростые внешние условия, продолжает динамично развиваться. По итогам прошлого года мы имеем 5,7 трлн рублей регионального продукта. Это очень высокий показатель в сравнении с нашими соседями.
По его данным, привлечено 1,7 трлн рублей инвестиций, доходы бюджета составили более 600 млрд рублей.
Политик отдельно поблагодарил участников специальной военной операции, которые самоотверженно защищают российское государство.
«Искренне поздравляю всех вас с вашими заслуженными наградами. Продолжайте усердно трудиться ради развития и процветания нашей республики», — заключил Марат Ахметов.
Орденом «Дуслык» награждены советник гендиректора АО «Ремсельбурвод» Магефур Миннемуллин и заместитель гендиректора АО «Автострада» Александр Тарасов. Медаль ордена «Родительская слава» вручена родителям четверых детей Алмазу и Алие Хамидуллиным из Нижнекамска. Медалью РТ «Ана Даны — Материнская Слава» награждена мать пятерых детей из деревни Сизнер Балтасинского района Татарстана Людмила Тарасова.
«Мы познакомились на Сабантуе, через два года сыграли свадьбу — поженились в 1999 году. Супруга зовут Виталий Гаврилович. Я работаю более двадцати лет оператором машинного доения, всего 26 лет в животноводстве. Супруг сначала трудился разнорабочим, а сейчас — соцработник по уходу за престарелыми», — рассказала Тарасова «Татар-информу».
По словам многодетной мамы, у них в семье столько детей, «сколько дал Бог». «У меня четыре мальчика и одна девочка. Старшему будет 26 лет, второму исполнится 24 года, третьему сыну — 16 лет, дочерям — 12 и 5 лет. Стараюсь прививать своим детям человеческие качества, чтобы они не любили [одни] только деньги, были добрыми, помогали друг другу и другим людям в трудной ситуации», — отметила Людмила Тарасова.
На ее взгляд, раньше воспитывать детей было гораздо проще, а сейчас мешают различные гаджеты, из-за которых дети и подростки проводят слишком много времени в виртуальном мире.
«Мы четверых воспитали еще в хорошее время. Младшего ребенка воспитывать сложнее, но стараемся изо всех сил сделать из него хорошего человека, который бы любил труд и спорт», — сказала жительница Татарстана.
По мнению многодетной мамы, сейчас государство оказывает всестороннюю поддержку многодетным семьям — выплачивает пособия, помогает с жильем. Однако молодые люди не торопятся рожать детей, хотят пожить для себя, а еще боятся трудностей, рассуждает она.
«Нужно показывать на собственном примере своим детям, что вы любите и уважаете друг друга. Какие качества есть у вас, такие будут и у ваших детей. В семье нужно уважать интересы друг друга», — заключила женщина.
В общей сложности на торжественной церемонии в Казанском Кремле сегодня были награждены 48 человек. Им были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные грамоты Президента России, присвоены почетные звания заслуженных работников различных сфер, вручены медали Республики Татарстан «За доблестный труд» и другие награды.