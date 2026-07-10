Марат Ахметов вручил госнаграды России и Татарстана в Казанском Кремле

По словам многодетной мамы, у них в семье столько детей, «сколько дал Бог». «У меня четыре мальчика и одна девочка. Старшему будет 26 лет, второму исполнится 24 года, третьему сыну — 16 лет, дочерям — 12 и 5 лет. Стараюсь прививать своим детям человеческие качества, чтобы они не любили [одни] только деньги, были добрыми, помогали друг другу и другим людям в трудной ситуации», — отметила Людмила Тарасова.