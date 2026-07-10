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Вице-премьер Хуснуллин похвалил Свердловскую область за обновление транспорта

Свердловская область в числе лидеров по обновлению транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил Свердловскую область за обновление общественного транспорта. Вопрос обсудили на заседании штаба с регионами.

— Среди регионов-лидеров по выполнению ключевых показателей на сегодня — Пензенская и Амурская области, Чеченская Республика, Якутия и Свердловская область. Спасибо за работу! — Написал в своем telegram-канале Марат Хуснуллин.

На заседании также обсудили подготовку к зиме и рассмотрели вопросы дорожной деятельности. По словам вице-премьера, за полгода провели ремонт 1300 региональных дорог и уложили 10 миллионов квадратных метров асфальта. Это 31% от плана.

Напомним, что в Свердловской области на ремонт дорог выделили 7,5 миллиарда рублей. Средства направят на обновление асфальтового покрытия в 24 населенных пунктах региона.