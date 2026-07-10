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Мадьяр: ЕК одобрила вступление Венгрии в Европейскую прокуратуру

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Европейская комиссия одобрила присоединение страны к Европейской прокуратуре.

Источник: Reuters

«Я подал заявку на вступление 28 мая, а сегодня Европейская комиссия одобрила, что Венгрия станет 25 страной-членом Европейской прокуратуры», — написал Мадьяр на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).

Как уточнил глава венгерского правительства, соответствующее заявление было передано председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе первого официального визита в Брюссель в конце мая. Тогда же Мадьяр назвал присоединение к Европейской прокуратуре одним из условий для разблокировки замороженных средств из фондов ЕС, причитающихся Венгрии.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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