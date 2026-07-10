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Производство Patriot на Украине вошло в оборонную программу ЕС SAFE

В Еврокомиссии сообщили, что работа по направлениям, связанным с развитием производства ракет-перехватчиков и иных стратегических средств ПВО, уже ведется. Таким образом в Брюсселе прокомментировали информацию о возможной организации выпуска ракет Patriot на Украине.

Источник: AP 2024

«Украина и Европейский союз уже работают рука об руку по большинству этих направлений. Вы упомянули ракеты-перехватчики и другие стратегически важные средства. Все они определены как критически необходимые и для Европейского союза», — заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Как уточнил представитель, соответствующие проекты уже включены в европейскую оборонную программу SAFE. В ее рамках страны ЕС получают кредиты на расширение производства стратегически важных оборонных систем.

«Мы не будем комментировать заявление президента (Владимира) Зеленского (об организации производства на Украине — ред.). Но, безусловно, здесь есть много общих направлений работы, и мы уже ведем ее со своей стороны», — добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом о лицензировании производства систем Patriot на Украине.

Президент США также допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.

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