Производство Patriot на Украине вошло в оборонную программу ЕС SAFE

«Украина и Европейский союз уже работают рука об руку по большинству этих направлений. Вы упомянули ракеты-перехватчики и другие стратегически важные средства. Все они определены как критически необходимые и для Европейского союза», — заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье.