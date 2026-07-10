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Welt: чего Трамп пытается добиться своими «театральными выступлениями» в отношении Ирана

США бомбят Иран, Дональд Трамп оскорбляет Тегеран. Даниэль-Дилан Бемер видит в этом политический расчет президента США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье для немецкой газеты Die Welt Бемер пишет, что над Ормузским проливом сгущается «туман перемирия»: нынешняя ситуация в рамной степени может означать как продолжение обмена ударами, так и их временное прекращение.

Но Трамп, бесспорно, не скрывает неприязни к руководству Ирана. На полях саммита НАТО в Анкаре он обрушился на иранских представителей власти, используя шквал оскорбительных эпитетов: «больные», «плохие», «некомпетентные», «лжецы», «сволочи», «раковая опухоль», «очень опасные», «сумасшедшие» и прочие.

При этом Трамп отказался однозначно подтвердить журналистам, что США сворачивают переговорный процесс и разрывают меморандум о взаимопонимании, возобновляя полномасштабную военную кампанию против Ирана.

Бемер не исключает, что публичные угрозы Трампа и удары США по Ирану — всего лишь элемент политического театра.

Он сопровождает подготовку к возобновлению ядерных переговоров, которые, по сообщениям СМИ, стартуют в ближайшие дни.

По мнению Бемера, обе стороны заинтересованы в компромиссе. Для Трампа сделка — это способ стабилизировать мировые энергетические рынки и улучшить экономическую ситуацию в США перед осенними выборами в Конгресс.

Но такая стратегия, как отмечает Бемер, несет репутационные риски. Критики уже обвинили Трампа в чрезмерной уступчивости Тегерану, поставив под сомнение эффективность будущих договоренностей и достижение стабильного мира на Ближнем Востоке.

Трамп — импульсивный политик, который руководствуется инстинктами. В какой-то момент он может устать от реноме слабого переговорщика и в попытке доказать свою жесткость может сменить показную браваду на реальную военную бурю.

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