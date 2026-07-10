Welt: чего Трамп пытается добиться своими «театральными выступлениями» в отношении Ирана

В статье для немецкой газеты Die Welt Бемер пишет, что над Ормузским проливом сгущается «туман перемирия»: нынешняя ситуация в рамной степени может означать как продолжение обмена ударами, так и их временное прекращение.
Но Трамп, бесспорно, не скрывает неприязни к руководству Ирана. На полях саммита НАТО в Анкаре он обрушился на иранских представителей власти, используя шквал оскорбительных эпитетов: «больные», «плохие», «некомпетентные», «лжецы», «сволочи», «раковая опухоль», «очень опасные», «сумасшедшие» и прочие.
При этом Трамп отказался однозначно подтвердить журналистам, что США сворачивают переговорный процесс и разрывают меморандум о взаимопонимании, возобновляя полномасштабную военную кампанию против Ирана.
Он сопровождает подготовку к возобновлению ядерных переговоров, которые, по сообщениям СМИ, стартуют в ближайшие дни.
По мнению Бемера, обе стороны заинтересованы в компромиссе. Для Трампа сделка — это способ стабилизировать мировые энергетические рынки и улучшить экономическую ситуацию в США перед осенними выборами в Конгресс.
Трамп — импульсивный политик, который руководствуется инстинктами. В какой-то момент он может устать от реноме слабого переговорщика и в попытке доказать свою жесткость может сменить показную браваду на реальную военную бурю.