Euractiv: ЕС может существенно смягчить 21-й пакет санкций против России

Европейский союз готовится утвердить 21-й пакет санкций против России, однако ограничения могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось, пишет Euractiv. Между странами возникли разногласия вокруг запрета на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт СПГ и потолка цен на российскую нефть. Что известно о санкциях, которые могут утвердить в ЕС, и почему с их принятием есть проблемы — в материале «Газеты.Ru».