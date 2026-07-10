H? rriyet: Турция могла продать российские С-400 в обмен на американские F-35

Турецкое издание Hürriyet сообщило, что Турция и США могли заключить сделку по снятию санкций и договориться о приобретении американских F-35. В обмен на это Анкаре якобы пришлось продать российские С-400 одной из стран Ближнего Востока. В Кремле назвали эту тему сверхчувствительной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По данным газеты, на саммите НАТО , который проходил в Анкаре 7−8 июля, американский президент Дональд Трамп пообещал снять с Турции санкции, которые были введены по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Это позволит Турции вернуться в программу производства американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

«Комплексы С-400 были проданы третьей стране. О сделке будет объявлено сегодня. Комплексы С-400 отправляются в страну Персидского залива. Вчера дорабатывались последние детали. Одни говорят, что покупателем стали ОАЭ , другие указывают на Катар . Лучше всего дождаться официального объявления», — говорится в материале газеты.

Турция в 2017 году ~приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400, а в октябре 2019-го компания « Рособоронэкспорт » сообщала, что контракт на поставки систем выполнен.~ После этого контракта Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.

«ОАЭ периодически участвовали в атаках против Ирана , ответные иранские атаки парализовали туристическую отрасль ОАЭ. С тех пор ОАЭ пытаются приобрести альтернативные системы обороны. Еще до начала последней вспышки конфликта в регионе Израиль атаковал Катар. Позже выяснилось, что катарская система ПВО Patriot не сработала во время атаки, потому что Израиль был закодирован как дружественная страна. Обе страны извлекли из этого урок и стали искать альтернативные системы обороны», — объясняется в материале.

По мнению автора статьи, Турция не только хотела бы освободиться от американских санкций, но и заработать на продаже российских систем. ~Еще в июне в СМИ появилась информация, что Турция рассматривает возможность продажи C-400 Южной Корее, вместо того чтобы вернуть обратно в Россию. ~

«Для отмены санкций CAATSA достаточно, чтобы президент США Трамп уведомил конгресс письмом. Если же члены конгресса останутся непреклонны, тогда может быть проведено голосование. Однако это не должно создать больших проблем», — поясняет Hürriyet.

«Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты», — сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

При этом в Госдуме считают, что даже если подобная ситуация имела место, то она не повлияет на отношения Турции и России.

«Решение Турции перепродать российские зенитные ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива не испортит отношения Москвы и Анкары. Скорее всего, возможность такого шага могла быть прописана в договоре о покупке», — сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

О необходимости юридических договоренностей с Москвой для продажи С-400 также заявил военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что перепродажа возможна, но только по согласованию с Москвой.

«Мне кажется, все-таки есть определенное согласование этого вопроса с российской стороной, потому что без российской стороны такую сделку Турция совершать не имела права. Данное решение не является неожиданным в силу того, что еще где-то два года назад Турция заговорила о том, что она будет либо возвращать России комплекс, либо находить какое-то другое решение для того, чтобы вернуться в программу производства F-35», — отметил военный аналитик.