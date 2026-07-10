Премьер Польши призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации нацистов

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939—1945 годах. Пик расправ в 1943—1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации).