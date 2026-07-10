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Премьер Польши призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации нацистов

ВАРШАВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации Киевом нацистских преступников.

Источник: AP 2024

«Я рассчитываю на отрезвление с той (украинской — ред.) стороны. Также я рассчитываю на сдерживание излишних эмоций в Польше», — сказал Туск журналистам.

«Я хочу обратиться ко всем порядочным, умным, ответственным украинцам. Помните, что великое европейское сообщество опирается на правду. Эта правда является абсолютно необходимым фундаментом примирения», — добавил он.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939—1945 годах. Пик расправ в 1943—1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации).

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень — Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.

* Запрещенные в России экстремистские организации.

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