Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва учтет поддержку Гаагой ударов вглубь России, заявили в посольстве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва учтет при своем военно-политическом планировании заявления премьера Нидерландов Роба Йеттена с призывами к ударам Киева вглубь России, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

Источник: © РИА Новости

Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.

«Разумеется, не оставляем подобные заявления и действия без внимания. Посольство обстоятельно информирует Москву обо всех инициативах, шагах и заявлениях руководства Нидерландов. Они не только берутся на заметку, но и учитываются в военно-политическом планировании», — заявили в дипмиссии, комментируя слова Йеттена.

Как отметили дипломаты, Европа должна понимать, что угрозы в адрес России ничего не дадут: страна всегда сумеет защитить себя, свой суверенитет и своих граждан.

«Но хорошо бы вспомнить слова выдающегося министра иностранных дел Российской империи А. М. Горчакова: “Россия не сердится, Россия сосредотачивается”, — добавили в посольстве.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше