Москва учтет поддержку Гаагой ударов вглубь России, заявили в посольстве

Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.
«Разумеется, не оставляем подобные заявления и действия без внимания. Посольство обстоятельно информирует Москву обо всех инициативах, шагах и заявлениях руководства Нидерландов. Они не только берутся на заметку, но и учитываются в военно-политическом планировании», — заявили в дипмиссии, комментируя слова Йеттена.
Как отметили дипломаты, Европа должна понимать, что угрозы в адрес России ничего не дадут: страна всегда сумеет защитить себя, свой суверенитет и своих граждан.
«Но хорошо бы вспомнить слова выдающегося министра иностранных дел Российской империи А. М. Горчакова: “Россия не сердится, Россия сосредотачивается”, — добавили в посольстве.