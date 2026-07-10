Глеб Никитин вошел в топ-3 губернаторов по интенсивности федеральных контактов

По итогам июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял второе место среди глав субъектов РФ по интенсивности федеральных контактов. Рейтинг представили аналитики «ФедералПресс».
Авторы исследования оценили активность губернаторов в начале лета и выяснили, кто из них чаще других встречался с руководителями государственных органов власти и крупных предприятий.
Первое место занял раис Татарстана Рустам Минниханов, третье — губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
По данным источника, июнь для глав регионов оказался довольно насыщенным месяцем. Немаловажную роль сыграли масштабные мероприятия, в частности, ПМЭФ. На форуме было подписано множество соглашений — представители разных субъектов активно взаимодействовали с коллегами и партнерами из других областей и краев.
На форуме в Санкт-Петербурге Нижегородскую область назвали в числе лидеров страны по инвестиционному климату. В рейтинге Агентства стратегических инициатив региону досталось второе место, аналогичный результат и у Подмосковья. Первое место разделили Москва и Татарстан.
Еще одно событие, собравшее губернаторов в одном месте, — федеральный предвыборный съезд «Единой России». Региональную группу партии власти в Нижегородской области возглавил Глеб Никитин.
Стоит отметить, что в рейтинге «ФедералПресс» есть данные не только за июнь, но и за первую половину 2026 года. Список также возглавляет раис Татарстана Рустам Минниханов. Глеб Никитин занял третью строчку, а второе место досталось главе Мордовии Артему Здунову. «Сосед» нижегородского губернатора по июньским спискам Алексей Русских в перечне по итогам полугодия получил лишь пятое место.