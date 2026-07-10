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Глеб Никитин вошел в топ-3 губернаторов по интенсивности федеральных контактов

Компанию в тройке лидеров ему составили Рустам Минниханов и Алексей Русских.

По итогам июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял второе место среди глав субъектов РФ по интенсивности федеральных контактов. Рейтинг представили аналитики «ФедералПресс».

Авторы исследования оценили активность губернаторов в начале лета и выяснили, кто из них чаще других встречался с руководителями государственных органов власти и крупных предприятий.

Первое место занял раис Татарстана Рустам Минниханов, третье — губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

По данным источника, июнь для глав регионов оказался довольно насыщенным месяцем. Немаловажную роль сыграли масштабные мероприятия, в частности, ПМЭФ. На форуме было подписано множество соглашений — представители разных субъектов активно взаимодействовали с коллегами и партнерами из других областей и краев.

На форуме в Санкт-Петербурге Нижегородскую область назвали в числе лидеров страны по инвестиционному климату. В рейтинге Агентства стратегических инициатив региону досталось второе место, аналогичный результат и у Подмосковья. Первое место разделили Москва и Татарстан.

Еще одно событие, собравшее губернаторов в одном месте, — федеральный предвыборный съезд «Единой России». Региональную группу партии власти в Нижегородской области возглавил Глеб Никитин.

Стоит отметить, что в рейтинге «ФедералПресс» есть данные не только за июнь, но и за первую половину 2026 года. Список также возглавляет раис Татарстана Рустам Минниханов. Глеб Никитин занял третью строчку, а второе место досталось главе Мордовии Артему Здунову. «Сосед» нижегородского губернатора по июньским спискам Алексей Русских в перечне по итогам полугодия получил лишь пятое место.

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