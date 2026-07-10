Глеб Никитин вошел в топ-3 губернаторов по интенсивности федеральных контактов

Стоит отметить, что в рейтинге «ФедералПресс» есть данные не только за июнь, но и за первую половину 2026 года. Список также возглавляет раис Татарстана Рустам Минниханов. Глеб Никитин занял третью строчку, а второе место досталось главе Мордовии Артему Здунову. «Сосед» нижегородского губернатора по июньским спискам Алексей Русских в перечне по итогам полугодия получил лишь пятое место.