Губернатор Бочаров отметил День воинской славы в станице Алексеевской

«Планы, которые мы определили для Алексеевского района, реализуются в соответствии с графиком, на высоком уровне и с надлежащим качеством. Ресурсы выделяются в полном объеме, несмотря на непростую ситуацию», — отметил глава региона, подчеркнув: задач еще много, но всегда хочется помогать тем, кто работает.