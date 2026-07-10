Губернатор Бочаров отметил День воинской славы в станице Алексеевской

День воинской славы в честь годовщины победы русской армии под командованием Петра I над шведскими войсками в Полтавском сражении отмечают в России 10 июля. В станице Алексеевской Волгоградской области в честь этого события состоялся концерт областной организации ветеранов.
Участие во встрече с активом Алексеевского района приняли отметивший недавно свое 100-летие Александр Медков и глава региона Андрей Бочаров.
Губернатор говорил о преемственности поколений и создании основы для будущего развития региона на десятилетия вперед. Отдельно он остановился на вопросе ремонта и содержания дорог — перед профильными службами была поставлена задача поработать над сохранением уже отремонтированных объектов.
«Планы, которые мы определили для Алексеевского района, реализуются в соответствии с графиком, на высоком уровне и с надлежащим качеством. Ресурсы выделяются в полном объеме, несмотря на непростую ситуацию», — отметил глава региона, подчеркнув: задач еще много, но всегда хочется помогать тем, кто работает.
Андрей Бочаров поблагодарил и поддержал жителей района: «Когда понимаешь, что люди стараются, принимают сложные решения, не сидят сложа руки, а вкалывают, когда команда работает, и жители помогают — все получается».
Утром губернатор побывал в хуторе Яминском, где ремонтируют школу.