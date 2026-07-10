Токаев поставил ряд задач перед министром сельского хозяйства

Айдарбек Сапаров доложил о том, что продолжается реализация комплекса мер, направленных на увеличение доли переработанной продукции в АПК до 70%. По его словам, за шесть месяцев 2026 года производство продуктов питания увеличилось на 14,7%. Рост индекса физического объема сельского хозяйства составил 4,4%, в том числе растениеводства — 7,7%, животноводства — 4,4%.