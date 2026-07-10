Токаев поставил ряд задач перед министром сельского хозяйства

В Акорде рассказали, что президент был проинформирован о работе по диверсификации посевных площадей, расширению механизмов льготного кредитования аграриев и развитию лизинга сельскохозяйственной техники.
Айдарбек Сапаров доложил о том, что продолжается реализация комплекса мер, направленных на увеличение доли переработанной продукции в АПК до 70%. По его словам, за шесть месяцев 2026 года производство продуктов питания увеличилось на 14,7%. Рост индекса физического объема сельского хозяйства составил 4,4%, в том числе растениеводства — 7,7%, животноводства — 4,4%.
Глава Минсельхоза сообщил, что одновременно растут объемы экспорта и расширяется номенклатура поставляемой за рубеж продукции. По итогам января — апреля 2026 года экспорт продукции АПК составил 3 млрд долларов, что на 36% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2,2 млрд долларов). По итогам года ожидается увеличение экспорта до 7,2 млрд долларов.
Министр также отчитался о ходе реализации Комплексного плана по развитию животноводства. Так, сформирована система льготного финансирования, охватывающая хозяйства всех категорий. Принимаемые меры направлены на увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, повышение продуктивности отрасли и наращивание экспорта мясной продукции. Особое внимание уделяется развитию отгонного животноводства.
В целях исполнения поручения президента утвержден Комплексный план по развитию ветеринарии до 2030 года, предусматривающий совершенствование системы ветеринарной безопасности, дополнительное финансирование отрасли и обновление нормативно-правовой базы.
Кроме того, продолжается цифровая трансформация агропромышленного комплекса. На базе единой цифровой платформы «Е-АПК» осуществляется интеграция государственных информационных систем и внедрение новых цифровых сервисов.
До конца 2026 года прогнозируется рост валовой продукции сельского хозяйства на 5,9%. Производство продуктов питания планируется увеличить на 9,5%, напитков — на 10,5%. Инвестиции в основной капитал отрасли ожидаются на уровне 2,2 трлн тенге.
Президент в свою очередь поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности отрасли, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, расширение экспортного потенциала и укрепление продовольственной безопасности страны.