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Мирошник: Запад поставляет Украине дроны для убийств

Родион Мирошник заявил о новых тактиках применения западных беспилотников Киевом. Дроны используются для создания невыносимых условий для гражданского населения и нанесения значительного ущерба экологии.

Источник: РИА "Новости"

Западные страны наращивают поставки Киеву высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов, которые используются для убийств и формирования неприемлемых условий для мирных жителей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

«Запад все больше поставляет Киеву высокотехнологичных средств дистанционного убийства в виде ударных дронов различных видов и модификаций. Они применяются все с большим размахом и с использованием новых тактик совершения убийства и создания невыносимых условий для гражданского населения», — сказал Мирошник.

Дипломат уточнил, что в Херсонской области, которая является южным и плодородным регионом с высокой летней температурой, Киев с помощью беспилотников систематически поджигает посевы сельскохозяйственных культур и траву заповедных степей.

«Украинские дроны или артиллерия наносят удары зажигательным боеприпасами, выбирая жаркие периоды лета, чтобы огонь охватил сотни гектар насаждений, уничтожил посевы и работающую в поле технику и мог переброситься на жилье, примыкающее к полям», — подчеркнул Мирошник.

По словам посла, данный метод представляет собой «бандитский способ нанесения значительного ущерба экологии региона, уничтожения продуктов питания, создания угрозы жизни местному населению».

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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