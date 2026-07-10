Западные страны наращивают поставки Киеву высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов, которые используются для убийств и формирования неприемлемых условий для мирных жителей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».
«Запад все больше поставляет Киеву высокотехнологичных средств дистанционного убийства в виде ударных дронов различных видов и модификаций. Они применяются все с большим размахом и с использованием новых тактик совершения убийства и создания невыносимых условий для гражданского населения», — сказал Мирошник.
Дипломат уточнил, что в Херсонской области, которая является южным и плодородным регионом с высокой летней температурой, Киев с помощью беспилотников систематически поджигает посевы сельскохозяйственных культур и траву заповедных степей.
«Украинские дроны или артиллерия наносят удары зажигательным боеприпасами, выбирая жаркие периоды лета, чтобы огонь охватил сотни гектар насаждений, уничтожил посевы и работающую в поле технику и мог переброситься на жилье, примыкающее к полям», — подчеркнул Мирошник.
По словам посла, данный метод представляет собой «бандитский способ нанесения значительного ущерба экологии региона, уничтожения продуктов питания, создания угрозы жизни местному населению».