Мирошник: Запад поставляет Украине дроны для убийств

«Запад все больше поставляет Киеву высокотехнологичных средств дистанционного убийства в виде ударных дронов различных видов и модификаций. Они применяются все с большим размахом и с использованием новых тактик совершения убийства и создания невыносимых условий для гражданского населения», — сказал Мирошник.