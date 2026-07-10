Nypost: новое название операции США против Ирана призвано максимально унизить Тегеран

Американская газета New York Post пишет, что группа советников Трампа окрестила нынешнюю серию ударов по Ирану Operation Bitch Slap*. По словам источников, это название является «обиходным» и неофициальным, в отличие от официального названия «Эпическая ярость» для масштабной военной кампании. Оно используется только в разговорах и электронных письмах высокопоставленных чиновников Белого дома.
В среду на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп пригрозил «обрушить ад на подонков» и «лжецов» в Иране и назвал иранских лидеров «сумасшедшими» и «больными». Он заявил, что трехмесячное перемирие в войне и недавно подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании «закончились», и пригрозил возобновлением блокады Ормузского пролива, атаками на инфраструктуру Ирана и захватом острова Харк.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в среду пожаловался на «уничижительный язык», используемый Трампом, и пообещал отвечать «на пошлость Трампа не пошлостью, а действиями». А в четверг спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад-Багер Галибаф предупредил США: «Позвольте мне сказать прямо… не дергайтесь понапрасну, иначе вы увязнете еще глубже. Ормузский пролив откроется только благодаря… договоренностям, а не американским угрозам».
Bitch Slap — американский сленговый термин, означающий сильную пощечину открытой ладонью по лицу. В США этот жест считается крайне унизительным, так как он демонстрирует полное неуважение и пренебрежение к человеку и применяется для того, чтобы поставить кого-то на место. Это выражение часто используется в рэп-индустрии.