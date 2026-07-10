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Nypost: новое название операции США против Ирана призвано максимально унизить Тегеран

Возобновленную военную кампанию против Ирана сотрудники администрации Дональда Трампа называют «пощечина Исламской Республике» после того, как майские удары Трамп назвал «ласковым прикосновением».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета New York Post пишет, что группа советников Трампа окрестила нынешнюю серию ударов по Ирану Operation Bitch Slap*. По словам источников, это название является «обиходным» и неофициальным, в отличие от официального названия «Эпическая ярость» для масштабной военной кампании. Оно используется только в разговорах и электронных письмах высокопоставленных чиновников Белого дома.

Источники пояснили Nypost, что название Bitch Slap* говорит о том, что удары будут короткими, но болезненными для Ирана.

В среду на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп пригрозил «обрушить ад на подонков» и «лжецов» в Иране и назвал иранских лидеров «сумасшедшими» и «больными». Он заявил, что трехмесячное перемирие в войне и недавно подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании «закончились», и пригрозил возобновлением блокады Ормузского пролива, атаками на инфраструктуру Ирана и захватом острова Харк.

Nypost отмечает, что некоторые высокопоставленные чиновники были удивлены «пламенной риторикой» Трампа, но не разочарованы, потому что согласны с его новой жесткой линией.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в среду пожаловался на «уничижительный язык», используемый Трампом, и пообещал отвечать «на пошлость Трампа не пошлостью, а действиями». А в четверг спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад-Багер Галибаф предупредил США: «Позвольте мне сказать прямо не дергайтесь понапрасну, иначе вы увязнете еще глубже. Ормузский пролив откроется только благодаря договоренностям, а не американским угрозам».

Bitch Slap — американский сленговый термин, означающий сильную пощечину открытой ладонью по лицу. В США этот жест считается крайне унизительным, так как он демонстрирует полное неуважение и пренебрежение к человеку и применяется для того, чтобы поставить кого-то на место. Это выражение часто используется в рэп-индустрии.

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