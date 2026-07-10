Nypost: новое название операции США против Ирана призвано максимально унизить Тегеран

В среду на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп пригрозил «обрушить ад на подонков» и «лжецов» в Иране и назвал иранских лидеров «сумасшедшими» и «больными». Он заявил, что трехмесячное перемирие в войне и недавно подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании «закончились», и пригрозил возобновлением блокады Ормузского пролива, атаками на инфраструктуру Ирана и захватом острова Харк.