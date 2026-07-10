Раскрыты новые подробности жестокого тройного убийства

«Мужчина пытался выбить прикладом ружья дверь. У него получилось. Он вошёл внутрь, затем из окна дома повалил дым. Через некоторое время мужчина вышел с ружьём в руках и направился к дому, который находится на соседнем участке. Я позвонила в службу спасения, всё рассказала. Когда приехала полиция этот тип ещё находился во дворе. А потом он вылез через окно и побежал вдоль забора», — показывает рукой девушка.