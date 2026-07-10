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Bloomberg: ЕС готовит механизм закупки британского оружия для Украины

По данным Bloomberg, Еврокомиссия выдвинула встречное условие для реализации схемы закупок британского оружия за европейские деньги. Каждый запрос Украины на оплату контрактов с британскими компаниями должен сопровождаться пропорциональным взносом в фонд со стороны Лондона. Речь идет о масштабной программе поддержки Киева на 2026−2027 годы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Европейский союз планирует предоставить Украине право использовать средства из европейских фондов для закупки вооружений у Великобритании. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в структурах ЕС.

Речь идет о масштабной программе европейского военного финансирования, рассчитанной на 2026−2027 годы. Общий объем этого фонда составляет 60 миллиардов евро (около 5,2 трлн рублей). По информации издания, Брюссель и правительство Соединенного Королевства уже находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению, которое позволит британским оборонным компаниям напрямую получать выгоду от европейской программы поддержки Киева.

Вместе с тем, Европейская комиссия выдвинула строгое встречное условие для реализации данной схемы. Как отмечают источники агентства, каждый запрос Украины на использование европейских денег для оплаты контрактов с британскими оружейниками должен в обязательном порядке сопровождаться пропорциональным финансовым взносом в фонд со стороны самого Лондона.

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