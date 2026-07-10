Как проголосовать на выборах в Госдуму в 2026 году: пошаговая инструкция для избирателей

Разбираемся, как проголосовать на выборах в Госдуму, где можно отдать свой голос, что делать, если вы находитесь не по месту регистрации, и когда станут известны официальные результаты.
Как и где можно голосовать на выборах в Госдуму
Принять участие в выборах могут граждане России, которым ко дню голосования исполнилось 18 лет и которые не лишены избирательных прав по решению суда.
На избирательном участке
Самый распространенный способ — прийти на избирательный участок по месту регистрации.
Для голосования потребуется документ, удостоверяющий личность. После проверки данных избирателю выдадут бюллетени, которые необходимо заполнить в кабине для тайного голосования и опустить в ящик для голосования или использовать предусмотренные технические средства подсчета голосов.
По месту фактического нахождения
Если в дни выборов вы будете находиться в другом городе или регионе, можно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». После этого проголосовать можно будет на выбранном участке, а не по месту постоянной регистрации.
Дистанционное электронное голосование
В отдельных субъектах России может применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Решение о его проведении принимается Центральной избирательной комиссией совместно с региональными избирательными комиссиями. Если такая возможность предусмотрена в вашем регионе, заявление на участие необходимо подать заранее в установленные сроки.
Голосование вне помещения
Избиратели, которые по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на участок, вправе подать заявление о голосовании на дому. В этом случае члены участковой избирательной комиссии приедут по указанному адресу с переносным ящиком для голосования.
Когда будут известны результаты голосования на выборах в Госдуму
Предварительные результаты Центральная избирательная комиссия обычно начинает публиковать уже вечером последнего дня голосования. Напомним, что голосование продлится 18, 19 и 20 сентября 2026 года, а подсчет голосов начинается после закрытия участков.
Окончательные итоги выборов подводятся после проверки всех протоколов и рассмотрения возможных жалоб. Затем ЦИК официально утверждает результаты и публикует их в установленном законом порядке.
Вопросы и ответы
Собрали ответы на основные вопросы.
Нужно ли заранее регистрироваться для голосования?
Нет. Если вы голосуете по месту регистрации, дополнительная регистрация обычно не требуется. Исключение составляют случаи голосования по месту нахождения или участия в дистанционном электронном голосовании — для них необходимо заранее подать заявление.
Можно ли проголосовать в другом регионе?
Да. Для этого нужно заранее оформить заявление о голосовании по месту нахождения через Госуслуги.
Сколько дней продлится голосование?
По решению ЦИК выборы депутатов Госдумы IX созыва будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года.
Где узнать адрес своего избирательного участка?
Уточнить номер и адрес участка можно с помощью официального сервиса Центральной избирательной комиссии или через портал государственных услуг.