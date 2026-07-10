WSJ: план Трампа по размещению в Газе 20 тыс. миротворцев сорвался

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что этот план — одна из самых амбициозных миротворческих операций при поддержке США за последние годы. Международные силы стабилизации должны были обеспечивать безопасность в палестинском анклаве и предотвратить восстановление ХАМАС в качестве военной силы.
План Трампа предусматривал ввод 20-тысячного миротворческого контингента. Но вместо полноценной миссии в регион готовится отправиться пилотная группа миротворцев в составе всего лишь 10−20 человек, утверждает WSJ со ссылкой на американского военного чиновника и другие информированные источники.
Причем их не отправят сразу в Газу. Сначала они пройдут подготовку на юге Израиля, у границы с Газой, а затем приступят к несению службы в анклаве. Позже к ним должны присоединиться подразделения из других стран.
Сейчас готовность подписать соглашения об участии в Международных силах стабилизации выразили Албания, Казахстан, Косово и Марокко. Тогда как Индонезия — основной донор миротворцев, — обещавшая при мандате ООН разместить в Газе до 20 000 военнослужащих, в марте заморозила переговоры из-за нежелания рисковать своими военными.
Он фокусируется на оперативных мерах по остановке конфликтов, но оставляет без внимания сложные механизмы обеспечения стабильного мира в постконфликтный период.