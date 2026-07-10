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WSJ: план Трампа по размещению в Газе 20 тыс. миротворцев сорвался

План Дональда Трампа по развертыванию Международных сил стабилизации в секторе Газа столкнулся с катастрофической нехваткой личного состава: вместо заявленных 20 000 миротворцев к развертыванию с опозданием готовы всего 10−20 человек.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что этот план — одна из самых амбициозных миротворческих операций при поддержке США за последние годы. Международные силы стабилизации должны были обеспечивать безопасность в палестинском анклаве и предотвратить восстановление ХАМАС в качестве военной силы.

План Трампа предусматривал ввод 20-тысячного миротворческого контингента. Но вместо полноценной миссии в регион готовится отправиться пилотная группа миротворцев в составе всего лишь 10−20 человек, утверждает WSJ со ссылкой на американского военного чиновника и другие информированные источники.

Газета подчеркивает, что миротворцы должны были приступить к работе еще в июне, но только сейчас в регион прибудут около десятка военнослужащих из Марокко.

Причем их не отправят сразу в Газу. Сначала они пройдут подготовку на юге Израиля, у границы с Газой, а затем приступят к несению службы в анклаве. Позже к ним должны присоединиться подразделения из других стран.

По данным WSJ, сроки реализации плана Трампа сдвинулись из-за эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, включая войну с Ираном и военную операцию Израиля в Ливане.

Как рассказал газете Дэниел Шапиро, бывший зампомощника главы Пентагона, напряженная обстановка в регионе не только осложнила подготовку миссии, но и заставила ряд государств пересмотреть свое участие в ней.

Сейчас готовность подписать соглашения об участии в Международных силах стабилизации выразили Албания, Казахстан, Косово и Марокко. Тогда как Индонезия — основной донор миротворцев, — обещавшая при мандате ООН разместить в Газе до 20 000 военнослужащих, в марте заморозила переговоры из-за нежелания рисковать своими военными.

По мнению WSJ, неубедительный масштаб развертывания и срыв сроков говорят об ограниченности подхода Трампа к прекращению войн.

Он фокусируется на оперативных мерах по остановке конфликтов, но оставляет без внимания сложные механизмы обеспечения стабильного мира в постконфликтный период.

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