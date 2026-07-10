Захарова обвинила Британию в разжигании антироссийской истерии

«Цели британских властей очевидны: запугиванием отбить у местных граждан и организаций желание взаимодействовать с Россией, заставить молчать тех, кто может противопоставить правду попыткам британских элит лживо демонизировать нашу страну. Речь идет об усилении антироссийской истерии и попытке превратить некогда козырявшую своими “демократическими” традициями страну в централизованный, хотя и порядком обедневший, военный лагерь, бравирующий подготовкой к сценарию прямой военной конфронтации с Россией», — говорится в тексте заявления.