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Spiegel: Германия закроет военный лагерь в Ираке после вывода сил США

Германия планирует вывести военнослужащих из иракского Эрбиля к концу сентября, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание со ссылкой на командование вооруженных сил ФРГ пишет, что Германия выведет войска из северного иракского города Эрбиль после того, как США закроют там международный лагерь в рамках сокращения собственного контингента на Ближнем Востоке.

С уходом американцев немецкие военные лишатся защиты, которую обеспечивали американские системы ПВО Patriot. В последние месяцы международный лагерь в Эрбиле неоднократно оказывался в зоне ударов иранских ракет и БПЛА, подчеркивает издание.

По данным Spiegel, вывод немецких военных произойдет до конца сентября. Сейчас в полевом лагере вблизи аэропорта Эрбиля остаются около 30 немецких солдат, включая военных советников, медиков и специалистов по логистике и информационным технологиям.

Немецкие войска дислоцируются в Эрбиле с 2015 года в рамках вклада Берлина в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ*. Они обеспечивают обучение, консультации и поддержку курдским силам «Пешмерга» (официальные военизированные вооруженные силы Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. — Прим. ред.),

После закрытия лагеря небольшая группа немецких военных советников продолжит работу в Эрбиле, но будет размещена в генеральном консульстве Германии.

Пресс-секретарь Минобороны ФРГ в ответ на вопрос, повлияли ли планы США на решение бундесвера, заявила, что решение было принято в координации с партнерами: «Здесь ни один партнер не является решающим. Скорее, решение было принято сообща».

* ИГИЛ признана в РФ террористической организацией, ее деятельность запрещена

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