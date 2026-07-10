Spiegel: Германия закроет военный лагерь в Ираке после вывода сил США

Издание со ссылкой на командование вооруженных сил ФРГ пишет, что Германия выведет войска из северного иракского города Эрбиль после того, как США закроют там международный лагерь в рамках сокращения собственного контингента на Ближнем Востоке.
По данным Spiegel, вывод немецких военных произойдет до конца сентября. Сейчас в полевом лагере вблизи аэропорта Эрбиля остаются около 30 немецких солдат, включая военных советников, медиков и специалистов по логистике и информационным технологиям.
Немецкие войска дислоцируются в Эрбиле с 2015 года в рамках вклада Берлина в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ*. Они обеспечивают обучение, консультации и поддержку курдским силам «Пешмерга» (официальные военизированные вооруженные силы Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. — Прим. ред.),
Пресс-секретарь Минобороны ФРГ в ответ на вопрос, повлияли ли планы США на решение бундесвера, заявила, что решение было принято в координации с партнерами: «Здесь ни один партнер не является решающим. Скорее, решение было принято сообща».
* ИГИЛ признана в РФ террористической организацией, ее деятельность запрещена