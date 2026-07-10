На Украине предъявили новые обвинения по делу Миндича

«Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании предъявили обвинения в отмывании средств, полученных с помощью преступной схемы, известной под названием “шлагбаум”. Ее разоблачили осенью прошлого года в рамках операции “Мидас”. В период с 2023 по 2025 год подозреваемый легализовал более 30 млн гривен (более $374 тыс. — прим. ТАСС), на эти средства экс-чиновник приобрел два люксовых автомобиля Mercedes-Benz, элитную недвижимость на Украине и на индонезийском острове Бали», — говорится в сообщении.
Фамилия подозреваемого не раскрывается. Предположительно, речь идет о бывшем исполнительном директоре по безопасности компании «Энергоатом» Дмитрии Басове.
Дело Миндича
Бизнесмена Тимура Миндича называют другом и «кошельком» Зеленского. В ноябре прошлого года НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с Миндичем. Он покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. НАБУ заочно предъявило ему обвинения и начало публиковать фрагменты записей разговоров в его квартире. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.