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На Украине предъявили новые обвинения по делу Миндича

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения очередному фигуранту дела бизнесмена Тимура Миндича о коррупции в энергетике страны. Об этом сообщило НАБУ в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании предъявили обвинения в отмывании средств, полученных с помощью преступной схемы, известной под названием “шлагбаум”. Ее разоблачили осенью прошлого года в рамках операции “Мидас”. В период с 2023 по 2025 год подозреваемый легализовал более 30 млн гривен (более $374 тыс. — прим. ТАСС), на эти средства экс-чиновник приобрел два люксовых автомобиля Mercedes-Benz, элитную недвижимость на Украине и на индонезийском острове Бали», — говорится в сообщении.

Фамилия подозреваемого не раскрывается. Предположительно, речь идет о бывшем исполнительном директоре по безопасности компании «Энергоатом» Дмитрии Басове.

Дело Миндича

Бизнесмена Тимура Миндича называют другом и «кошельком» Зеленского. В ноябре прошлого года НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с Миндичем. Он покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. НАБУ заочно предъявило ему обвинения и начало публиковать фрагменты записей разговоров в его квартире. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

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