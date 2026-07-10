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Минниханов встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым

Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Встреча прошла в Доме Правительства Татарстана, где руководители двух регионов обсудили перспективы взаимодействия в различных областях. Особое внимание было уделено обмену опытом в сфере привлечения инвестиций, цифровизации, развития внутреннего туризма, благоустройства городской среды и подготовки кадров.

Стороны также подчеркнули важность реализации ранее подписанного плана мероприятий, направленного на укрепление сотрудничества между Татарстаном и Калмыкией в экономической, культурной и социальной сферах.

«У наших регионов есть значительный потенциал для развития взаимовыгодных отношений», — отметил Рустам Минниханов.

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