Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оставил инструкции бомбить Иран в случае инцидента с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение нанести по Ирану удары «с невиданной силой» в случае, если с ним самим произойдет какой-либо инцидент.

Источник: Reuters

Ранее Трамп сообщал о якобы существующих планах иранцев организовать на него покушение.

Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Израиль передал США разведывательные данные, которые, предположительно, указывают на подготовку Ираном покушения на Трампа. В марте посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опровергал утверждения о том, что в Тегеране готовили покушения на американского лидера.

«Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели», — заявил глава Белого дома в интервью газете New York Post.

Комментируя сообщения о якобы новом заговоре со стороны Ирана, Трамп отметил, что не считает это новым планом. По его словам, Тегеран на протяжении многих лет стремится его устранить, говорится в материале.

В четверг Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту президента составляет 5,2%. Американский лидер также назвал себя «целью номер один» для Ирана. На этом фоне, как сообщил Трамп порталу Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о встрече с ним в Белом доме.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше