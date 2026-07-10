Трамп оставил инструкции бомбить Иран в случае инцидента с ним

Ранее Трамп сообщал о якобы существующих планах иранцев организовать на него покушение.
Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Израиль передал США разведывательные данные, которые, предположительно, указывают на подготовку Ираном покушения на Трампа. В марте посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опровергал утверждения о том, что в Тегеране готовили покушения на американского лидера.
«Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели», — заявил глава Белого дома в интервью газете New York Post.
Комментируя сообщения о якобы новом заговоре со стороны Ирана, Трамп отметил, что не считает это новым планом. По его словам, Тегеран на протяжении многих лет стремится его устранить, говорится в материале.
В четверг Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту президента составляет 5,2%. Американский лидер также назвал себя «целью номер один» для Ирана. На этом фоне, как сообщил Трамп порталу Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о встрече с ним в Белом доме.