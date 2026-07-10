Трамп оставил инструкции бомбить Иран в случае инцидента с ним

Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Израиль передал США разведывательные данные, которые, предположительно, указывают на подготовку Ираном покушения на Трампа. В марте посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опровергал утверждения о том, что в Тегеране готовили покушения на американского лидера.