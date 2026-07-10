Губернатор Андрей Бочаров поздравил с днем рождения митрополита Феодора

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отмечает 10 июля свой день рождения. Ему исполнилось 53 года.
В торжественный и радостный день священнослужителя поздравил в телефонном разговоре глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Губернатор поблагодарил владыку за работу по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранению культурно-исторического наследия, пожелал дальнейших успехов и всего самого доброго», — сообщают в пресс-службе обладминистрации.
Николай Казанов родился в Ярославле, после восьми классов местной школы поступил в техникум железнодорожного транспорта, а затем окончил политехнический институт и духовное училище. В 2000-м году он был пострижен в мантию и получил имя Феодор.
Волгоградскую митрополию он возглавил на рубеже 2018−19 годов, тогда же его возвели в сан митрополита. А в августе 2023 года назначили священноархимандритом Свято-Духовского мужского монастыря.
Ранее, в феврале 2019 года митрополит Феодор вошел в состав Общественной палаты Волгоградской области и с тех пор активно занимается общественной деятельностью.
Так, при его участии было решено перенести памятник Александру Невскому с проезжей части в Александровский сад, а в Комсомольском саду создать культурно-просветительский центр.