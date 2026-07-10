Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст признал иностранным агентом политика Бориса Надеждина

В 2024-м Надеждин выдвигался на выборы президента РФ, но получил отказ в регистрации.

Министерство юстиции России признало иностранным агентом Бориса Надеждина, политика, выдвигавшегося на президентские выборы 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Минюст вменяет Надеждину призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах, создание и распространение контента иноагентов, создание контента нежелательной организации, распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также о российской избирательной системе.

Также реестр иноагентов пополнили журналист Екатерина Воропай, бизнесмен, эксперт по арктическому туризму Тимофей Рогожин и организация «Штаб кандидатов».

В 2024 году Борис Надеждин выдвинулся на президентские выборы от партии «Гражданская инициатива». Однако ему отказали в регистрации кандидатом. При проверке его подписных листов признаны недействительными 9 147 подписей, что составило почти 9% брака при разрешенном максимуме в 5%. Отметим, что подписи в поддержку Надеждина собирали также в Калининграде.

Узнать больше по теме
Борис Надеждин: биография, политические перспективы, почему получил известность и когда признали иноагентом
Заявивший в 2024 году о стремлении выставить кандидатуру на выборах президента России Борис Надеждин быстро оказался в центре внимания СМИ. Ниже мы расскажем об основных вехах биографии политического деятеля, его семейном положении, детстве и образовании, а также о признании иноагентом.
Читать дальше