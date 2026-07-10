Минюст признал иностранным агентом политика Бориса Надеждина

В 2024 году Борис Надеждин выдвинулся на президентские выборы от партии «Гражданская инициатива». Однако ему отказали в регистрации кандидатом. При проверке его подписных листов признаны недействительными 9 147 подписей, что составило почти 9% брака при разрешенном максимуме в 5%. Отметим, что подписи в поддержку Надеждина собирали также в Калининграде.