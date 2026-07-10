Минюст признал иностранным агентом политика Бориса Надеждина

Министерство юстиции России признало иностранным агентом Бориса Надеждина, политика, выдвигавшегося на президентские выборы 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Минюст вменяет Надеждину призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах, создание и распространение контента иноагентов, создание контента нежелательной организации, распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также о российской избирательной системе.
Также реестр иноагентов пополнили журналист Екатерина Воропай, бизнесмен, эксперт по арктическому туризму Тимофей Рогожин и организация «Штаб кандидатов».
В 2024 году Борис Надеждин выдвинулся на президентские выборы от партии «Гражданская инициатива». Однако ему отказали в регистрации кандидатом. При проверке его подписных листов признаны недействительными 9 147 подписей, что составило почти 9% брака при разрешенном максимуме в 5%. Отметим, что подписи в поддержку Надеждина собирали также в Калининграде.