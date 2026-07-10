Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что обвинения Украины в адрес России о причастности к удару по Киево-Печерской лавре являются фейком.
Федеральный омбудсмен выступила на международном онлайн-телемосте «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области». Она отметила, что Украина нарушает международное гуманитарное право.
В частности, речь идет о 53 статье дополнительного протокола Женевской конвенции, которая запрещает любые враждебные действия против исторических памятников, произведений искусства и мест отправления культа, составляющих культурное и духовное наследие народов.
«Но что же мы видим в реальности? В июне этого года на Украине ракеты Patriot, возможно, из-за истекшего срока годности, нанесли удар по Киево-Печерской лавре… При этом украинская сторона тут же обвиняет нас в нанесенном ударе. Но это же неправда, это же фейк, есть же прямые доказательства», — сказала Лантратова.
В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам военного значения в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе атаки все назначенные цели были поражены.
При этом пострадал Успенский собор Киево-Печерской лавры, который не являлся целью российских военных. В МО РФ заявили, что, по подтвержденным данным, собор был поражен ракетой американского ЗРК Patriot, принадлежащей украинским силам ПВО. Одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Запад передал киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности. Это могло спровоцировать сбой системы, в результате которого ракета отклонилась от курса и ударила по собору.