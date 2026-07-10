Лантратова назвала фейком обвинения Украины в ударе по Лавре

«Но что же мы видим в реальности? В июне этого года на Украине ракеты Patriot, возможно, из-за истекшего срока годности, нанесли удар по Киево-Печерской лавре… При этом украинская сторона тут же обвиняет нас в нанесенном ударе. Но это же неправда, это же фейк, есть же прямые доказательства», — сказала Лантратова.