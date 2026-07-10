«Потихоньку выношу вещи»: Вучич рассказал, когда уйдёт в отставку

Ранее Вучич заявлял о планах уйти в отставку, чтобы поддержать свою партию (СПП) на предстоящем голосовании. По словам главы СПП Милоша Вучевича, партия рассчитывает, что Вучич возглавит их предвыборный список и в дальнейшем претендует на кресло премьер-министра.