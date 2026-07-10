Глава МИД Турции Фидан едет на Украину по поручению Эрдогана

Ранее стало известно, что Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре напомнил, что Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Турецкий лидер отметил, что с первых дней конфликта Анкара делала ставку на диалог и дипломатию, и призвал к справедливому миру, в котором не будет проигравших.