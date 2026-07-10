Путин спас Россию от развала, заявил Патрушев

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил значимость роли Владимира Путина в сохранении единства страны и укреплении её позиций в мире. По его словам, в 1990-х годах существовала тенденция к развалу России на несколько государств. Он подчеркнул, что Путину приходилось и приходится руководить страной в условиях сложнейших внешних угроз, как в начале 2000-х, так и в настоящее время.