Посольство РФ взяло на контроль дело об осквернении кладбища советских воинов

Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил о случившемся. Руководство организации сразу же обратилось в полицию и сейчас взаимодействует с властями, чтобы оперативно устранить ущерб и привести комплекс в порядок. Глава фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг сообщил агентству, что от вандалов пострадали более 150 могил, на которых хулиганы оставили красные надписи.