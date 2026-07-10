Посольство РФ взяло на контроль дело об осквернении кладбища советских воинов

Российские дипломаты в Нидерландах взяли под личный контроль ситуацию с вандализмом на мемориале «Советское поле славы». Инцидент произошел на кладбище советских воинов, расположенном неподалеку от города Лёсден. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Гааге.
В диппредставительстве заявили, что вопрос о повреждении надгробий находится на самом строгом контроле. Сотрудники посольства постоянно контактируют с руководством фонда, который отвечает за это воинское захоронение. Дипломаты отметили, что подобные действия являются недопустимым злодеянием.
Российская сторона намерена добиваться от властей королевства оперативного расследования этого преступления. Посольство будет настаивать на том, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание. Особое беспокойство у дипломатов вызывает тот факт, что злоумышленники осквернили место, где похоронены люди разных национальностей, погибшие от рук гитлеровцев.
Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил о случившемся. Руководство организации сразу же обратилось в полицию и сейчас взаимодействует с властями, чтобы оперативно устранить ущерб и привести комплекс в порядок. Глава фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг сообщил агентству, что от вандалов пострадали более 150 могил, на которых хулиганы оставили красные надписи.