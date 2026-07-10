Трамп объявил о приказе «разбомбить» Иран в случае своего убийства

Менее месяца назад, 18 июня, стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении. Одним из препятствий для заключения сделки были атаки на Ливан со стороны Израиля, на прекращении огня настаивал Тегеран. При этом в Израиле опасались, что США могут пойти на соглашение с Ираном, не решив ключевые вопросы, «бросив их под автобус», писал CNN.