Гончаренко*: Верховный суд вынес решение по санкциям против Порошенко* за минуту

Суд отклонил иск Порошенко*, который пытался оспорить санкции Совета национальной безопасности и обороны, введённые против него. Разбирательство прошло молниеносно, у судей на рассмотрение ушла ровно одна минута.
«Что дальше? Будем начинать день с благодарностей Зеленскому? Ну, чтобы он случайно не ввёл новые санкции. А то мало ли», — написал Гончаренко* в публикации.
Истец настаивал на незаконности ограничительных мер, однако Верховный суд не нашёл оснований для удовлетворения претензий. Таким образом, введённые санкции остались в силе, а спор между Порошенко* и Зеленским пока закрыт.
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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.