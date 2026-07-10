Лантратова: от действий Киева погибли 12 тысяч жителей Донбасса с 2014 года

С 2014 года в Донбассе от действий киевского режима погибли 12 тысяч мирных граждан, а более 44 тысяч получили ранения или пострадали. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ходе международной онлайн-встречи, посвящённой преступлениям киевского режима против мирного населения Херсонской области.