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Лантратова: от действий Киева погибли 12 тысяч жителей Донбасса с 2014 года

Лантратова сообщила, что с 2014 года от ударов Украины более 44 тысяч жителей Донбасса получили ранения.

Источник: Комсомольская правда

С 2014 года в Донбассе от действий киевского режима погибли 12 тысяч мирных граждан, а более 44 тысяч получили ранения или пострадали. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ходе международной онлайн-встречи, посвящённой преступлениям киевского режима против мирного населения Херсонской области.

Лантратова поделилась воспоминаниями о своей первой поездке в Донбасс в 2014 году. Тогда удалось вывезти из-под обстрелов и из подвалов около 2700 матерей с детьми, а также 128 тяжелобольных и раненых малышей.

Омбудсмен отметила, что лично видела преступления, совершаемые киевским режимом. Лантратова рассказала, что украинские боевики используют детей в качестве живого щита, а неонацисты похищают ребят, чтобы выбраться из окружения, а после бросают их.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим, терпя поражения на поле боя и отступая, сделал терроризм основным способом ведения конфликта.

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