Минюст внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина

Надеждин родился в 1963 году в Ташкенте. Вскоре его семья переехала в Москву и стала жить в Долгопрудном, где отец будущего политика учился в МФТИ. Этот университет закончил и сам Надеждин — в 1985 году он с отличием выпустился с факультета проблем физики и энергетики, а через четыре года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые вопросы теории квазиэнергетических состояний квантовых систем». Сразу после этого он пошел получать второе высшее образование и в 1993-м окончил Московский юридический институт.