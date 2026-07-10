Иран опроверг информацию о новом раунде переговоров с США

Ранее портал Axios, ссылаясь на осведомленный источник, информировал о том, что очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже на следующей неделе. В качестве возможного места проведения встречи рассматривалась Швейцария.
«Это неверная информация, не имеющая под собой никаких оснований», — заявил собеседник иранского агентства.
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