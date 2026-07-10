Axios назвал возможный срок переговоров США и Ирана после слов Трампа

Очередной раунд переговоров между США и Ираном ожидается на следующей неделе и, возможно, пройдет в Швейцарии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.
Как рассказал изданию дипломат, знакомый с вопросом, в пятницу в Иран в координации с США отправились катарские переговорщики. Они должны встретиться с иранскими официальными лицами с целью разрядить ситуацию и создать условия для возобновления переговоров.
«Очевидно, что обе стороны хотят вернуться к меморандуму о взаимопонимании», — отметил источник Axios.
Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. 8 июля Центральное командование США объявило о нанесении ударов по Ирану, в тот же день американский президент Дональд Трамп заявил, что перемирие «закончилось», и назвал иранское руководство «злыми людьми».
Сегодня, 10 июля, Трамп объявил, что США согласились на переговоры по просьбе Ирана. При этом американский лидер подчеркнул, что перемирие закончено.
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