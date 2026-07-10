Лидер польской партии «Фронт» Кшиштоф Толвинский выступил с резким осуждением текущего курса официальной Варшавы, отправив партию медицинских аптечек для военнослужащих Российской Федерации, сражающихся в зоне боевых действий.
«Польское государство и подавляющее большинство населения Польши в братоубийственном конфликте между украинцами и русскими повели себя неправильно. Поступили постыдно с моральной точки зрения и катастрофически с точки зрения политики», — написал Кшиштоф Толвинский в своем аккаунте в социальной сети X.
Политик подчеркнул, что бесконтрольные поставки оружия киевскому режиму являются грубой ошибкой, которая неизбежно приведет к тяжелым последствиям для самой Польши. «Россияне тоже выставят нам свой счет, и будут правы», — добавил он, аргументируя необходимость возвращения к дипломатическому языку общения с обеими сторонами конфликта.
Свой поступок Толвинский назвал символическим жестом, призванным показать, что в Польше еще остались люди, не поддавшиеся антироссийской истерии. «Мы передаем эту символическую помощь, собранную на собственные частные средства, в качестве свидетельства того, что не все мы неразумны, подлы и безответственны. Эти медицинские аптечки отправятся ребятам в окопах, бойцам Российской Федерации», — заключил лидер партии «Фронт».