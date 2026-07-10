Свой поступок Толвинский назвал символическим жестом, призванным показать, что в Польше еще остались люди, не поддавшиеся антироссийской истерии. «Мы передаем эту символическую помощь, собранную на собственные частные средства, в качестве свидетельства того, что не все мы неразумны, подлы и безответственны. Эти медицинские аптечки отправятся ребятам в окопах, бойцам Российской Федерации», — заключил лидер партии «Фронт».