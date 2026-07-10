В Казань прибыл Геннадий Зюганов

Зюганов отметил, что его поездка в столицу РТ вызвана грядущими выборами депутатов Госдумы девятого созыва, которые пройдут в сентябре. По его словам, коммунистам предстоит еще много региональных поездок, и Татарстан является первым в их списке.
Лидер КПРФ подчеркнул, что Татарстан может служить примером для других регионов. В программе визита Зюганова в частности посещение Иннополиса и встреча с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
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