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В Казань прибыл Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прибыл в Казань с двухдневным визитом. Его пребывание в Татарстане началось с церемонии возложения цветов к монументу Владимира Ленина на площади Свободы.

Источник: РИА "Новости"

Зюганов отметил, что его поездка в столицу РТ вызвана грядущими выборами депутатов Госдумы девятого созыва, которые пройдут в сентябре. По его словам, коммунистам предстоит еще много региональных поездок, и Татарстан является первым в их списке.

Лидер КПРФ подчеркнул, что Татарстан может служить примером для других регионов. В программе визита Зюганова в частности посещение Иннополиса и встреча с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

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