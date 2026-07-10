Совет ЕС открыл только одну главу переговоров с Украиной о вступлении

В начале июня комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что блок рассматривает два сценария членства Украины — полноценное вступление после выполнения всех требований и завершение процесса интеграции или же так называемая секторальная интеграция. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал дать Украине особый статус «ассоциированного члена» как промежуточный этап на пути к ее полноправному членству в ЕС. Такой статус предполагал бы отсутствие у Украины права голоса. Украинский лидер Владимир Зеленский называл предложение Украине об «ассоциированном членстве» несправедливым.