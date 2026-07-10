Совет ЕС открыл только одну главу переговоров с Украиной о вступлении

«Сегодня все страны ЕС поддержали открытие кластера номер шесть на переговорах о приеме с Украиной и Молдавией», — говорится в сообщении.
Председательство также проинформировало, что Совет ЕС единогласно поддержал официальное завершение переговоров с Черногорией по главам номер 8 и 29 и с Албанией по главам номер 25, 26 и 30.
В середине июня ЕС начал первый этап переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в Евросоюз. «Мы видим, какую тяжелую работу проделали эти страны, и мы вознаграждаем их за это», — было сказано в сообщении Еврокомиссии. Euronews сообщал, что власти ЕС планируют разделить переговорные треки Молдавии и Украины по вступлению в блок в связи с разной скоростью и качеством исполнения странами условий.
В начале июня комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что блок рассматривает два сценария членства Украины — полноценное вступление после выполнения всех требований и завершение процесса интеграции или же так называемая секторальная интеграция. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал дать Украине особый статус «ассоциированного члена» как промежуточный этап на пути к ее полноправному членству в ЕС. Такой статус предполагал бы отсутствие у Украины права голоса. Украинский лидер Владимир Зеленский называл предложение Украине об «ассоциированном членстве» несправедливым.
Возможное вступление в Евросоюз — суверенное право Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе, заявил в прошлом году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.