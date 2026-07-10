«Выношу вещи»: Вучич раскрыл сроки своей отставки

Президент Сербии Александар Вучич пообещал, что уйдёт в отставку сразу после назначения даты парламентских выборов. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.
«Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдёт несколько дней, и я подам в отставку», — сказал сербский лидер.
Ещё в конце июня Вучич предупреждал, что покинет пост главы государства «через несколько недель». Тогда же он пообещал помочь правящей Сербской прогрессивной партии победить на выборах со списком под названием «Объединённая Сербия».
Позже председатель СПП Милош Вучевич сообщил, что в партии ожидают, что Вучич возглавит список и станет кандидатом на пост премьер-министра.