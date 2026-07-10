Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова возложила ответственность за осквернение более 150 надгробий советских воинов в Нидерландах на власти западных стран, которые годами поощряли неонацизм и уничтожение исторической памяти.
«Вы же-с и вандалы-с. Потому что именно вы, власти западных государств, на протяжении десятилетий создавали атмосферу, в которой подобные преступления стали возможны», — написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем аккаунте в Telegram.
Дипломат подчеркнула, что европейские элиты целенаправленно занимались сносом монументов, переписыванием истории Второй мировой войны и глумлением над подвигом советских освободителей ради сиюминутной политической конъюнктуры. «Именно вы годами последовательно разрушали уважение к исторической памяти. И сегодняшнее осквернение воинских захоронений является прямым следствием этой политики. Это ваша зона ответственности», — отметила она.
Надругательство над захоронениями произошло на мемориальном кладбище «Эревелд» в голландском Лёсдене. Посольство России в Нидерландах уже готовит официальный комментарий по факту произошедшего, а в МИД РФ пообещали детально разобрать данное преступление на ближайшем брифинге и не допустить его замалчивания.