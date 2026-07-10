«Вскормили нацизм»: Захарова осудила осквернение советских могил в Нидерландах

Надругательство над захоронениями произошло на мемориальном кладбище «Эревелд» в голландском Лёсдене. Посольство России в Нидерландах уже готовит официальный комментарий по факту произошедшего, а в МИД РФ пообещали детально разобрать данное преступление на ближайшем брифинге и не допустить его замалчивания.