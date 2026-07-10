Генпрокурор Монако сообщил, что переживший покушение олигарх поправляется

Состояние пострадавшего при взрыве в Монако украинского бизнесмена Вадима Ермолаева улучшается, сообщил генпрокурор княжества Стефан Тибо, передает BFMTV. Он добавил, что олигарх еще недостаточно восстановился, чтобы его можно было опросить.
Подруга Ермолаева Анна Насобина, которая также пострадала при взрыве, «чувствует себя несколько лучше, но ее состояние остается критическим». Кроме того, в больнице остается получивший ранения ребенок, сообщил генпрокурор.
По словам Тибо, следователи пока не установили мотивы покушения. «Мы проводим расследование во всех направлениях, ничего не исключая», — сказал он.
Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен и инвестор. В 2021 году Forbes Украина оценивал его состояние в $220 млн. В 2019 году он получил гражданство Кипра, а в конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции. По данным СБУ, Ермолаев также перерегистрировал часть бизнеса в Крыму по российскому законодательству и платил налоги в российский бюджет.
Взрыв прогремел вечером 29 июня у входа в жилой дом на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в Монако. Камеры наблюдения зафиксировали человека, который оставил около здания рюкзак со взрывным устройством и ушел в сторону границы с Францией. Подрыв квалифицировали как покушение на убийство.
В результате взрыва тяжелые ранения получили Ермолаев и его подруга Насобина — ей ампутировали обе ноги. Также пострадал 13-летний подросток. 4 июля бизнесмен вышел из комы.
Главной подозреваемой назвали 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую. Позднее ее тело с огнестрельными ранениями нашли под Киевом.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».