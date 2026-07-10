Генпрокурор Монако сообщил, что переживший покушение олигарх поправляется

Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен и инвестор. В 2021 году Forbes Украина оценивал его состояние в $220 млн. В 2019 году он получил гражданство Кипра, а в конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции. По данным СБУ, Ермолаев также перерегистрировал часть бизнеса в Крыму по российскому законодательству и платил налоги в российский бюджет.