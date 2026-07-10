Axios: переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе

США и Иран начали 60-дневные переговоры об урегулировании конфликта после подписания меморандума о взаимопонимании 18 июня. Каналы для реализации положений соглашения обсудили 1 июля в Дохе. 11 июля стороны должны были продолжить переговоры в Пакистане, но процесс прервался взаимными ударами 8 июля. Вскоре Вашингтон объявил о прекращении перемирия, возобновил нефтяные санкции и пригрозил повторной блокадой иранских портов.