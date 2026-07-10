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Axios: переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе

Новый раунд переговоров США и Ирана может состояться уже на следующей неделе в Швейцарии, сообщил Axios со ссылкой на осведомленный источник. Накануне согласие Вашингтона вернуться к мирному урегулированию подтвердил Дональд Трамп.

Новый раунд переговоров США и Ирана может состояться уже на следующей неделе в Швейцарии, сообщил Axios со ссылкой на осведомленный источник. Накануне согласие Вашингтона вернуться к мирному урегулированию подтвердил Дональд Трамп.

Сегодня катарские переговорщики в координации с США отправились в Иран, чтобы обсудить с официальными лицами Тегерана условия для продолжения контактов. «Очевидно, что обе стороны хотят вернуться к меморандуму о взаимопонимании», — утверждает источник Axios.

США и Иран начали 60-дневные переговоры об урегулировании конфликта после подписания меморандума о взаимопонимании 18 июня. Каналы для реализации положений соглашения обсудили 1 июля в Дохе. 11 июля стороны должны были продолжить переговоры в Пакистане, но процесс прервался взаимными ударами 8 июля. Вскоре Вашингтон объявил о прекращении перемирия, возобновил нефтяные санкции и пригрозил повторной блокадой иранских портов.

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