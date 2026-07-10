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Тегеран призвал Израиль не присоединяться к ударам США

Иран предупредил Израиль, чтобы тот не присоединялся к американским ударам по стране. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Мохаммада-Багера Зольгадра.

Источник: Life.ru

По словам чиновника, если противник ударит по иранской инфраструктуре, Тегеран ответит такими же мерами.

«Нападения на инфраструктуру будут сопровождаться ответными мерами, и преступный сионистский режим не останется в стороне от действий боевиков», — процитировало его слова агентство.

А ранее сообщалось, что США приостановили удары по Ирану после двухдневной военной операции, но окончательного мира между странами так и не наступило. За две серии атак американские силы поразили свыше 170 целей, включая системы ПВО, склады ракет и беспилотников, командные пункты и катера Корпуса стражей исламской революции. В ответ Иран нанёс удары по связанным с американскими военными объектам в Кувейте, Катаре, Бахрейне и Иордании.

Всё о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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