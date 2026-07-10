Тегеран призвал Израиль не присоединяться к ударам США

А ранее сообщалось, что США приостановили удары по Ирану после двухдневной военной операции, но окончательного мира между странами так и не наступило. За две серии атак американские силы поразили свыше 170 целей, включая системы ПВО, склады ракет и беспилотников, командные пункты и катера Корпуса стражей исламской революции. В ответ Иран нанёс удары по связанным с американскими военными объектам в Кувейте, Катаре, Бахрейне и Иордании.