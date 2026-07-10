Румыния признала уничтожение ещё пяти морских дронов — часть из них с взрывчаткой

«Были обнаружены остатки ещё пяти БПЛА на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие — нет», — цитирует телеканал Digi24 заявление врио главы Минобороны.
Как сообщил Мируцэ, инцидент с беспилотником в Констанце стал пятым по счёту: четыре аналогичных случая были зафиксированы до него и один — после. Комментируя отсутствие реакции со стороны военных кораблей, врио министра подчеркнул, что в мирное время обеспечение безопасности порта не входит в компетенцию армии. По его словам, военные суда не предприняли действий, так как не выполняли боевых задач, а армия подключается к подобным операциям исключительно по официальному запросу профильных ведомств. Свою позицию он подкрепил аналогией: пожарная машина не выезжает на вызов без приказа, даже если находится в гараже.
Ранее сообщалось, что в порту Констанцы провели эвакуацию, когда там взорвался украинский морской беспилотник на таймере. Катер с десятками килограммов взрывчатки сдетонировал спустя несколько часов после того, как его обнаружили. К моменту взрыва всех успели увести из опасной зоны. Российское посольство сразу же указало, что дрон принадлежит Украине, а в Румынии начали требовать прекращения помощи Киеву.
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