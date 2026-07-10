Румыния признала уничтожение ещё пяти морских дронов — часть из них с взрывчаткой

Как сообщил Мируцэ, инцидент с беспилотником в Констанце стал пятым по счёту: четыре аналогичных случая были зафиксированы до него и один — после. Комментируя отсутствие реакции со стороны военных кораблей, врио министра подчеркнул, что в мирное время обеспечение безопасности порта не входит в компетенцию армии. По его словам, военные суда не предприняли действий, так как не выполняли боевых задач, а армия подключается к подобным операциям исключительно по официальному запросу профильных ведомств. Свою позицию он подкрепил аналогией: пожарная машина не выезжает на вызов без приказа, даже если находится в гараже.